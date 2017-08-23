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Eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye talebi reddedildi

'ByLock' kullandığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra ilk kez hakim karşısına çıkan eski Yalova Milletvekili Önder'in tahliye talebi reddedildi

Eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye talebi reddedildi

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in yargılanmasına başlandı.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Önder ve avukatı Cevdet Bekler katıldı. Mahkeme heyeti, savcının iddianameyi okumasının ardından sanık Önder'den savunma yapmasını istedi. 

"ByLock" kullandığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Önder, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Avukatı Bekler de sağlık sorunları olduğundan müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. 

Önder'in tutukluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü, 2002-2007 yıllarında ise Yalova milletvekilliği yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran'da tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şükrü önder #bylock
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