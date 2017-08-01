Eski YAŞ Üyesi komutanlar, YAŞ'ta yapılacak terfilerde komuta kademesinin kararlarının geçerli olmasını istedi. 'Türk ordusu, Türk ordusu’na bırakılmalı' dedi

Yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Şura'da daha önce görev almış emekli komutanlar önemli uyarılarda bulundu.



Aydınlık'ın haberine göre, Eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen, YAŞ’ta Türk Ordusu'ndaki yaraların sarılmasını isterken, eski 2. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Edip Başer, YAŞ’ta Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre karar alınmasını istedi

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Emekli orgeneraller, YAŞ’ın yapısında eskiye dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk Ordusu’nun güçlü yapısının korunması gerektiğini bildirdi.



Komutanlar yarın yapılacak YAŞ’la ilgili olarak şunları söyledi:



SİYASİLER ETKİLİ OLURSA...



EMEKLİ ORGENERAL NECATİ ÖZGEN:



YAŞ'taki terfi ve emekliliklere komuta kademesi karar vermelidir. Şu anda YAŞ’ta askerlikle ilişkisi olmayan, askerleri tanımayan kişilerin ağırlığı var. Geçmişte bazı yanlışlıkların yapılmış olması sonucu değiştirmez. O tartışma ayrıdır. Oradaki zaaflar da ayrıca incelenmeli ve gereği yapılmalıdır. Ama kesinlikle eski sisteme dönülmeli ve YAŞ’ta verilecek kararlar askerlere bırakılmalıdır. Değerlendirmeyi onlar yapmalıdır. Bir Orgeneral önüne gelen dosyadaki kişiyi teğmenliğinden beri tanır. Bilgi ve becerisini bilir.



Şu anda Türkiye özel bir dönemden geçiyor. Sadece kıdem esas alınmamalı, Türkiye’nin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’nin geleceği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Şu anda en önemli konu vatanın selametidir.



Terfilerde siyasilerin etkili olması ilerde büyük sıkıntı yaratır. TSK bütün olumsuz koşullara rağmen terörle mücadele ediyor. Türk ordusu Türk ordusu'na bırakılmalıdır. Aksi durumda kendi ayağımıza kurşun sıkarız.

Zaten 15 Temmuz sonrasında Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması nedeniyle emir komuta birliği bozuldu. Bu sıkıntıya yenileri eklenmemelidir. Balkan savaşını unutmayalım. Ordu siyasete, siyaset orduya karışırsa sonu felaket olur.



TSK 2007 yılında başlatılan Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmalarla, arkasından 15 temmuz olayları ile yaralar almıştır. Bu yaraların sarılması lazım. TSK olmadan vatan ayakta kalamaz. Ülkenin geleceği karanlığa girer.



İHTİYAÇ LİYAKATLI KOMUTANLAR



EDİP BAŞER: YAŞ ARTIK YAŞ OLMAKTAN ÇIKTI



Ne yazık ki YAŞ artık YAŞ olmaktan çıktı. Siyasi bir kurum haline geldi. Siyaseti buralara soktuğunuz zaman arkası gelir. Bundan da en büyük zararı Türk ordusu görür. Güvenlik birimleri siyaset dışı kalmalı. Özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde bu şart.



YAŞ’ta Türkiye’nin ihtiyaçları göz önünde tutularak kararlar alınmalı. Terörle mücadele, Irak ve Suriye’de yaşananlar, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bölgesel gelişmeler dikkate alınmalı. Liyakat esaslı terfiler gerçekleştirilmeli. Devletin elinde istihbarat kuruluşları var. Suç işleyenler uzaklaştırılmalı, sonra da normal işleyişe geçilmelidir. Terfi edecek askerlerin durumunu en iyi onun komutanları bilir. Bu nedenle de karar onlara bırakılmalıdır.



Bütün sıkıntılara rağmen TSK görevinin başındadır. 15 Temmuz darbe girişimini önleyen de TSK’dır. Bu gerçek dikkate alınarak hareket edilmelidir. Şimdi bir de Atatürkçüler darbe yapacak iddiası ortaya atılıyor. Tam bir deli saçması. Gülüp geçiyorum.



PEKİN: GÜÇLÜ KOMUTA KADEMESİNE İHTİYAÇ VAR



Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de yarın yapılacak YAŞ toplantısı ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:



“YAŞ’ta Türkiye’nin ihtiyaçları dikkate alınarak kararlar verilmelidir. Türkiye’nin ihtiyaçları da bellidir. PKK terörüyle mücadele sürüyor. Irak’ta 2. İsrail devleti için referandum yapılacak. Suriye’de PKK/PYD’nin hakim olduğu bir bölge oluşmuş durumda. Türkiye için tehdit. Kıbrıs üzerine oyunlar oynanıyor. Ege’de adalarımız işgal altında. Bütün bu sorunlar düşünülerek hareket edilmelidir.



TSK 2007 yılından bu yana çok yara aldı. Bu yaraların tedavi edilmesi lazım. Güçlü bir komuta kademesine ihtiyaç var. Komutanların toparlayıcı olması lazım. En büyük sorunlardan bir de TSK içi güven. Bir ordu için en önemli şeylerden biri bu. Bu sağlanmalıdır. Asker birbirine sırtını dönerken kendini güvende hissetmelidir. Terfilerde ve görevlendirmelerde liyakat esas olmalıdır. Onun, bunun adamı diye ayrıcalık yapılırsa olmaz. Bürokraside belki bu idare edilebilir. Ama TSK’da bu olmaz.”



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