Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 jandarma personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 16 Haziran'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13'ü muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen jandarma personelinin işlemleri tamamlandı.



Adliyeye getirilen 14 zanlı, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.