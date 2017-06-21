Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi serbest

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi serbest

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 jandarma personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 16 Haziran'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13'ü muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen jandarma personelinin işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye getirilen 14 zanlı, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #fetö #pdy #gözaltı
banner863
Önceki Haber
Türkeş, Akıncı ile görüştü
Sonraki Haber
ABD'de havalimanı boşaltıldı: 1 polis yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.