Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Eskişehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 43 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 43 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik 2 ay süren çalışmasını tamamladı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyon sabah saatlerinde başladı.


Zafer, Şarhöyük ve Fevzi Çakmak mahallelerinde, aralarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı 750 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 11 kilogram esrar, 20 gram kokain, bin 100 uyuşturucu hap, 500 gram "skunk", bir miktar sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #uyuşturucu #operasyon
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan körfez turuna çıkıyor
Sonraki Haber
Beşiktaş'ın Çin yolculuğu başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.