Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yetkilisi olduğu değerlendirilen Irak uyruklu A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda bir Iraklı gözaltına alındı. Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
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