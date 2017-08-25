Dikkat! KHK ile o maaşlara zam yapıldı
Dikkat! KHK ile o maaşlara zam yapıldı
Tüm doktorları ilgilendiren yeni karar açıklandı
Tüm doktorları ilgilendiren yeni karar açıklandı
Devlet memurları için flaş karar
Devlet memurları için flaş karar
Zekai Aksakallı'nın acı günü
Zekai Aksakallı'nın acı günü

Eskişehir'de operasyon: Üst düzey yönetici yakalandı

Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda bir Iraklı gözaltına alındı. Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edildi.

Eskişehir'de operasyon: Üst düzey yönetici yakalandı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü  IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir eve  operasyon düzenledi.
 
Operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yetkilisi olduğu  değerlendirilen Irak uyruklu A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk  edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #ışid #terör örgütü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kurban etini poşete koymayın
Sonraki Haber
Eskişehir'de operasyon: Üst düzey yönetici yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.