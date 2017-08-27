Eskişehir'de Atatürk heykelinin kaidesinde bulunan yazıların üzerine sprey boya ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçe belediye binası önündeki Atatürk heykelinin kaidesinde bulunan yazıların üzerine sprey boya ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Osman M'nin (50), emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki belediye binasının önünde bulunan ve önceki gün açılışı yapılan Atatürk heykelinin yanına gelen Osman M, sprey boya ile kaidedeki yazıların üzerine çarpı işareti yapmıştı. Özel güvenlikler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilen Osman M, polis ekiplerine teslim edilmişti.