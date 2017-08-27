Eskişehir'deki Atatürk heykeline saldırıya tutuklama
Eskişehir'deki Atatürk heykeline saldırıya tutuklama
Bakan Twitter'dan duyurdu
Bakan Twitter'dan duyurdu
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti

Eskişehir'deki Atatürk heykeline saldırıya tutuklama

Eskişehir'de Atatürk heykelinin kaidesinde bulunan yazıların üzerine sprey boya ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Eskişehir'deki Atatürk heykeline saldırıya tutuklama

Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçe belediye binası önündeki Atatürk heykelinin kaidesinde bulunan yazıların üzerine sprey boya ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Osman M'nin (50), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki belediye binasının önünde bulunan ve önceki gün açılışı yapılan Atatürk heykelinin yanına gelen Osman M, sprey boya ile kaidedeki yazıların üzerine çarpı işareti yapmıştı. Özel güvenlikler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilen Osman M, polis ekiplerine teslim edilmişti.

Etiketler; #Eskişehir #atatürk heykeli
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bülent Esinoğlu yazdı: Boş tartışmalardan ülkeyi kurtarmalıyız
Sonraki Haber
Nijer'de sel: 41 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.