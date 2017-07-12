Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyonda 6 Iraklı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD'eyönelik operasyonda 6 Iraklı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyondüzenledi.



Operasyonda, Irak uyruklu M.A.A.Q, F.M.A.Q, M.M.A.J.L, A.Y.M.L.R, C.Y.M.Ş. ve M.D.A.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.