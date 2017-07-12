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Eskişehir'deki IŞİD operasyonunda 6 kişiye gözaltı

Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyonda 6 Iraklı gözaltına alındı.

Eskişehir'deki IŞİD operasyonunda 6 kişiye gözaltı

Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD'eyönelik operasyonda 6 Iraklı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyondüzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu M.A.A.Q, F.M.A.Q, M.M.A.J.L, A.Y.M.L.R, C.Y.M.Ş. ve M.D.A.A. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #terör #gözaltı
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