Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
THY'den flaş karar
THY'den flaş karar

ESP Genel Başkanı Otlu tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.

ESP Genel Başkanı Otlu tutuklandı

Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Tunceli adliyesine bağlanan Otlu, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında serbest kaldıktan sonra nisan ayında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Otlu, Ankara'nın Dikmen semtinde bir yakınına ait evde bugün gözaltına alınmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #esp #Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı #Çiçek Otlu #ankara
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz'
Sonraki Haber
Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK'daki atamalara ilişkin açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.