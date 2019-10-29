Esper: Elde edilen gelir SDG'ye verilecek

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper Amerika'nın Suriye'deki petrol yataklarına yönelik planlarını aktardı.

Esper, petrol yataklarının olduğu bölgeyi terör örgütü PKK ve Amerika'dan almaya yönelik girişimlere "ezici güç kullanılarak" yanıt verileceğini söyledi. Suriye ve Rusya'nın bölgeye girmesine izin vermeyeceklerini iddia etti.

Bahane yine IŞİD oldu. Esper, "ABD birlikleri, IŞİD’i bu hayati kaynaklardan mahrum bırakmak için bu stratejik bölgede kalmaya devam edecek." dedi.

Esper, elde edilen gelirin de "IŞİD'le mücadele için" SDG çatısı altındaki PKK'ya verileceğini söyledi.

Ancak Amerika'nın hak iddia etiği bögelerde PKK varlığı reddediliyor. Bölgedeki Arap aşiretleri, Şam yönetiminin yeniden bölgede otorite kurmasını talep ediyor.

Öte yandan terör örgütünün, petrol sahalarının olduğu bögelerde varlık göstermesi için koşullar da elverişli değil. Örgüt Soçi mutabakatıyla özyönetim ilan ettiği sembol kentlerden çıkarılıyor.



ulusal.com.tr