Hakkari Şemdinli'de etkisiz hâle getirilen teröristten AT-4 tanksavar silahı çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli/Derecik Yeşilova Bahar deresinde çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Etkisiz hâle getirilen Teröristle birlikte bir Kaleşnikof Piyade Tüfeği, beş dolu şarjör, üç el bombası, bir AT-4 tanksavar silahı, bir RPG-7, dört RPG-7 mühimmatı ele geçirildi.



Ele geçirilen AT-4 tanksavar silahının seri numarasının kazınmış olması dikkat çekti.







Bu kapsamda; Hakkari’de, 01 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar 232, 04 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar da toplam 798 terörist etkisiz hale getirilmiştir.









ulusal.com.tr