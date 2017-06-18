Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Etkisiz hale getirilen teröristten AT-4 tanksavar silahı çıktı

Hakkari Şemdinli'de etkisiz hâle getirilen teröristten AT-4 tanksavar silahı çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristten AT-4 tanksavar silahı çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli/Derecik Yeşilova Bahar deresinde çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hâle getirilen Teröristle birlikte bir Kaleşnikof Piyade Tüfeği, beş dolu şarjör, üç el bombası, bir AT-4 tanksavar silahı, bir RPG-7, dört RPG-7 mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen AT-4 tanksavar silahının seri numarasının kazınmış olması dikkat çekti.



Bu kapsamda; Hakkari’de, 01 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar 232,  04 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar da toplam 798 terörist etkisiz hale getirilmiştir.




ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #şemdinli #AT-4 tanksavar silahı
banner863
Önceki Haber
Sivas'ta cinayetten 12 yıl sonra şok gelişme
Sonraki Haber
Deprem sonrası Grönland’ı tsunami vurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.