Ev hanımları emekli olabiliyor mu? Ev hanımlarına emeklilik yasa tasarısı nedir? 

Eğer yasa tasarısı kabul edilirse, belirli şartlar koşulu ile ev hanımları emekli olabilecek.

Şu an ki yasaya göre; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün(20 yıl) çalışmış olmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik hakkına sahip olamıyorlar.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Eğer sunulan kanun teklifi kabul edilirse, 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları, emekli olabilecek. Şartları sağlayan ev hanımları en az 7200 gün borçlanarak emekli olabilecek.



ulusal.com.tr

