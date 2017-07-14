Konya'nın Meram ilçesinde öldürülen 5 teröristen biri olan A.Y'nin eski bir PKK'lı olduğu ortaya çıktı. Diğer 4 terösit ise IŞİD üyesi olmaktan aranıyordu. IŞİD üyelerine evini kiralayan FETÖ şüphelisi M. Ö de gözaltında.

Konya'da IŞİD'ın hücre evine yapılan baskınla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. IŞİD'e yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin otopsi işlemleri tamamlandı.



Çatı katında öldürülen teröristlerden A.Y'nin daha önce PKK terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde yattığı tespit edildi. A.Y hapis yattığı yıllarda açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken IŞİD'li teröristlerle tanıştığı öğrenildi.



Evi kiralayan A.Y, 4 kilogram TNT patlayıcı ve canlı bomba yeleğini giymeye hazırlandığı sırada öldürüldü.



Etkisiz hale getirilen diğer 4 terörist ise IŞİD'ın Suriye kamplarında eğitim almıştı.



Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında teröristlere evini kiralayan ve daha önce FETÖ'den tutuklanıp serbest bırakılan M.Ö de bulunuyor.



Eczacı olan M.Ö ifadesinde "A.Y bana ilaç mümessli olduğunu ve evi depo olarak kullanacağını söyledi, bende evi kiraladım" dedi. Şüpheli M.Ö'nün kardeşi de FETÖ soruşturması kapsamında aranıyor.



Önceki gün Meram ilçesinde teröristlerin kiralığı eve baskın yapılmış, 5 IŞİD üyesi öldürülmüştü. Teröristlerin başta Konya olmak üzere 4 ilde eylem yapmayı planladıkları belirtildi.



Kiralanan evin Vali Konağı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Hava Savunma Okulu'na yakın olması dikkat çekmişti.





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