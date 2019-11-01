Evlat nöbeti 60 günü geride bıraktı

Yaklaşık 2 ayı dolduran aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde kararlıkla nöbette.

Evlatlarının HDP tarafından kandıralarak PKK'ya teslim ediliğini söyleyen ailelere duygu dolu bir mektup ulaştı. Mektubun her satırında ailelere teşekkür vardı.

Mektubu kaleme alan ise terör örgütü PKK'dan kaçarak mehmetçiğe sığınan terörist Ş.G. idi.

Mektupta nasıl ve kim tarafından kandırıldığını anlatan Ş.G'nin ifadelerini okuyan Şehmus Kaya, oğluna seslendi.

Destek mektubu aileleri duygulandırdı.

ulusal.com.tr