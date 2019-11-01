Evlat nöbeti 60 günü geride bıraktı
HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 60 günü geride bıraktı. Ailelerin kararlı duruşu bir çok aileye ilham oldu, teröristin teslim olmasını sağladı. O teröristlerden biri cezaevinden ailelere mektup gönderdi "Evlatlarınızı terörün elinden alarak ülkeye getireceğinize inanıyorum" dedi.
GÜNDEM 01.11.2019, 19:27
Yaklaşık 2 ayı dolduran aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde kararlıkla nöbette.
Evlatlarının HDP tarafından kandıralarak PKK'ya teslim ediliğini söyleyen ailelere duygu dolu bir mektup ulaştı. Mektubun her satırında ailelere teşekkür vardı.
Mektubu kaleme alan ise terör örgütü PKK'dan kaçarak mehmetçiğe sığınan terörist Ş.G. idi.
Mektupta nasıl ve kim tarafından kandırıldığını anlatan Ş.G'nin ifadelerini okuyan Şehmus Kaya, oğluna seslendi.
Destek mektubu aileleri duygulandırdı.
ulusal.com.tr
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