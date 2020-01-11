Evlat Nöbeti sürüyor

Yüreği evlat hasretiyle yanan baba elinde ay yıldızlı Türk bayrağı ile HDP'ye işte böyle tepki gösterdi.



Onlar çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler. Ve onlar 3 Eylül'den bu yana HDP İl Binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetiyle PKK'ya ve uzantılarına karşı mücadele ediyor. Ailelerin HDP'ye olan öfkesi günden güne büyüyor.



Nöbette kimi zaman HDP'lilerin saldırılarına da maruz kalıyor aileler. Evladı dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, yine bir sözlü saldırının ardından Türk bayrağı açarak, HDP'lilere sert tepki gösterdi.



Yüzü HDP İl binasına dönük, dimdik duruşu ile tepkisini sürdüren Mehmet Baba, HDP'nin kapısına kilit vurulacağı günlerin yakın olduğunu vurguladı.



Çocukları zorla dağa kaçırılan tüm aileler gibi Mehmet Baba da bir an önce evladına kavuşmak istiyor.

ulusal.com.tr