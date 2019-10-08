Evlat nöbetinde 36. gün
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinde aileler 36'ıncı günü geride bırakıyor. Nöbete bir yeni aile daha eklendi. Oğlu Cafer Ceylan'ı arayana anne Hatice Ceylan, "HDP oğlumuzu bıraksın" diye isyan etti. Ailelere gün içinde ziyaretler, yurt genelinde de destek açıklamaları sürüyor.
GÜNDEM 08.10.2019, 22:58
Onlar kocaman bir aile oluyorlar. Çocukları için başlattıkları mücadele ateşi yürekleri sardı. Diyarbakır'daki ailelere bir aile daha katıldı.
Hatice Ceylan, HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme başladı.
Anne çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
En son 1,5 yıl önce oğluyla telefonda konuşan anne Hatice Ceylan, kararlı.
Diyarbakır'daki ailelere ziyaretler sürüyor. HDP il Başkanlığı önündeki aileler asla yalnız kalmıyor.
Evlat nöbetindeki ailelere yurt genelindeki destek de sürüyor.
Vatan Partisi Edirne İl Başkanlığı, Saraçlar Caddesi’nde Diyarbakırlı aileler için toplandı.
Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Hasan Ateş, Edirnelileri "HDP kapatılsın" kampanyasına desteğe davet etti.
ulusal.com.tr
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