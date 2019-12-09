Evlat nöbetindeki ailelere dikkat çeken ziyaret

9 ülkenin Ankara büyükelçilerinden oluşan bir heyet Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

HDP'nin Diyarbakır il binası önünde kararlılık eylemlerine devam eden aileler heyeti memnuniyetle karşıladı.

Heyette Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak yer aldı.

Büyükelçiler ailelerle tek tek sohbet etti.

Aileler dertlerini anlattı, Aysel Bozkurt, heyete bunun bir Kürt sorunu meslesi olmadığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

9 büyükelçi aileleri dinledikten sonra HDP il başkanlığı önünden ayrıldı.

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