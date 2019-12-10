Evlat nöbetine 100. gün ziyareti

HDP önündeki aileler 99 günü geride bıraktı. Onlar ise bir an bile yalnız bırakılmadı.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemi 100'üncü gününe girecek. Daha önce de aileleri ziyarete giden kitle örgütleri 100'üncü günün önemine binaen yine Diyarbakır'da olacak.

Ziyaret heyetinde yer alan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gencer, annelerin Türkiye'yi birleştirdiğini vurguladı.

Ziyarete katılacak Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Şen Yazgan da kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da heyette bulunacak. Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Canpolat, "Türkiye cephesi " kurulduğuna dikkat çekti.

Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Diyarbakır annelerine yönelik sözlerini de eleştirdi.

Bu arada heyette Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da yer alacak.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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