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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetinin 128'inci gününde bir aile daha mücadeleye katıldı. Muş'tan gelen anne 6 yıl önce PKK tarafından kaçırlan oğlu için oturma eylemine katıldı.

GÜNDEM 08.01.2020, 18:26
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemi yeni ailelerin katılımıyla devam ediyor.

128'inci gününe giren evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı günden günde büyüyor.

Evlat nöbetine son katılan anne; Gülbahar Teker...  Muş'tan gelen anne Gülbahar Teker 6 yıl önce kaçırılan evladını istiyor.

Oğlunu her yerde aradığını belirten anne Teker oğluna "geri dön" çağrısı yaptı.

Nöbet tutan aileler evlatları dönene kadar nöbet tutmakta kararlı.

ulusal.com.tr

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