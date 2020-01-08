Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır'da evlat nöbetinin 128'inci gününde bir aile daha mücadeleye katıldı. Muş'tan gelen anne 6 yıl önce PKK tarafından kaçırlan oğlu için oturma eylemine katıldı.
GÜNDEM 08.01.2020, 18:26
Diyarbakır'da 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemi yeni ailelerin katılımıyla devam ediyor.
128'inci gününe giren evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı günden günde büyüyor.
Evlat nöbetine son katılan anne; Gülbahar Teker... Muş'tan gelen anne Gülbahar Teker 6 yıl önce kaçırılan evladını istiyor.
Oğlunu her yerde aradığını belirten anne Teker oğluna "geri dön" çağrısı yaptı.
Nöbet tutan aileler evlatları dönene kadar nöbet tutmakta kararlı.
ulusal.com.tr
5°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P