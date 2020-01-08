Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemi yeni ailelerin katılımıyla devam ediyor.



128'inci gününe giren evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı günden günde büyüyor.



Evlat nöbetine son katılan anne; Gülbahar Teker... Muş'tan gelen anne Gülbahar Teker 6 yıl önce kaçırılan evladını istiyor.



Oğlunu her yerde aradığını belirten anne Teker oğluna "geri dön" çağrısı yaptı.



Nöbet tutan aileler evlatları dönene kadar nöbet tutmakta kararlı.

ulusal.com.tr