Evlat nöbetine katılım artıyor

4 yıldır kızına hasret baba Yasin Kaya. 1 ayı aşkın süredir devam eden eyleme katılmak için Ağrı'dan Diyarbakır'a geldi.

Kaya, kızı Çiğdem'in lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Baba, kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.

Çocuğuna kavuşabilmek için evlat nöbetindeki 50'yi aşkın aile ile birlilte artık bu mücadelenin bir parçası oldu Kaya.

Açıklama yaptığı sırada baygınlık geçiren Kaya'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Çocukları nı kaybetmenin acısını yaşayan Srebrenitsa anneleri, İzmir'den Diyarbakır'daki ailelere selam gönderdi.

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli, ailelerin terör örgütü PKK'ya karşı mücadelelerini desteklediklerini söyledi.

ulusal.com.tr