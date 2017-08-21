Binlerce lira verdiler, sözleşme imzalayıp ev aldılar. Ancak ne evleri teslim edildi ne de paraları verildi. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yapılan 213 daireden oluşan Queen Park ) projesi, kişiyi mağdur etti. Vatandaş da çareyi yolu kapatmakta buldu.

Ev sahibi olmak istediler ama proje ekibi tarafından mağdur edildiler. Seslerini duyurmak için yol kapattılar.Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde, Uransan Dış Ticaret Taahhüt ve Yatırım A.Ş. tarafından yapılan, üç blok 213 daireden oluşan Queen Park(Kuin Park) projesi büyük bir mağduriyete neden oldu.Önce paralarını ödedi yurttaşlar. Bazıları kendilerine verilen sözle yetindi. Bazıları ise ev satış sözleşmesini imzaladı. Ancak sözleşmeyi imzalayan da mağdur, imzalamayan da. Paralarını ödeyen yurttaşlara belirtilen zaman geçmesine rağmen ne evleri teslim edildi ne de paraları geri verildi.Evlerini ve tapularını isteyen yurttaşlar, seslerini duyurmak için kendilerine teslim edilmeyen konutların karşısındaki Anadolu Bulvarı yolunu kapattı.Proje mağdurları hayalini kurdukları eve biran önce kavuşmak istiyor.