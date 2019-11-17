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Eylem hazırlığındaki 4 IŞİD'li yakalandı

Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

GÜNDEM 17.11.2019, 08:03
Eylem hazırlığındaki 4 IŞİD'li yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

#adana #ışid
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