EYT'de yeni gelişme... MHP'li Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili iddiasına EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanların parti kuracağı iddialarına yanıt geldi.

"NEREDEN ÇIKTI EYT PARTİSİ?"

FOX Haber'e değerlendirmelerde bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Nereden çıktı EYT partisi?" diye sordu.

"O KADAR ÇOK SORUN VAR Kİ, BUNLARLA UĞRAŞSINLAR"

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "O kadar çok toplumsal sorun var ki, o kadar çok verilmiş söz var ki bunlarla uğraşsınlar. Polemik yaratıp da kendilerine bir prim çıkarma çabası içerisine girmesinler." şeklinde konuştu.

"SÖYLEMLERİNİ MAALESEF UNUTTULAR"

Özüpak, "Biz öz evlatlarıyız cümleleriyle kullandıkları söylemlerini unuttular, maalesef unuttular" dedi.

"ANAMIZIN AK SÜTÜ KADAR HELAL KAZANCIMIZ"

Gönül Boran Özüpak, "Biraz belki kaba olacak ama 'siz yemeyeceksiniz, sizin emeğinizi, alınterinizi biz yiyeceğiz'. Yok öyle. Bu, bizim anamızın ak sütü kadar helal kazancımız." ifadelerini kullandı.

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