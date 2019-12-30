EYT'den 2020 Mesajı 

EYT'liler bu akşam saat 21:00'da etiket etkinliği yapacak. EYT SYD Derneği'nin, Twitter hesabından paylaştığı yazı şöyle:

TAG ETKİNLİĞİ

30 Aralık PAZARTESİ 21:00

Yeni yıl, “HAK” arayışımızın UMUT dolu devamıdır.

HAKLIYIZ diye bağıracağız hiç durmadan.

Biz HALKIZ diyeceğiz.

Davamıza olan inancımız, mücadele azmimiz ve kararlılığımızla karşılayacağız 2020 yılını...





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