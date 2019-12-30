EYT'den 2020 Mesajı
EYT SYD Derneği bu akşam Twitter üzerinden yeni yılda da vazgeçmeyeceklerini duyurmak için etiket etkinliği düzenleyecek. Twitter hesabından duyuru yapan dernek, seslerini duyurmak için emeklilikte yaşa takılan herkesi etkinliğe davet etti.
GÜNDEM 30.12.2019, 15:53
EYT'liler bu akşam saat 21:00'da etiket etkinliği yapacak. EYT SYD Derneği'nin, Twitter hesabından paylaştığı yazı şöyle:
TAG ETKİNLİĞİ
30 Aralık PAZARTESİ 21:00
Yeni yıl, “HAK” arayışımızın UMUT dolu devamıdır.
HAKLIYIZ diye bağıracağız hiç durmadan.
Biz HALKIZ diyeceğiz.
Davamıza olan inancımız, mücadele azmimiz ve kararlılığımızla karşılayacağız 2020 yılını...
ulusal.com.tr
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