EYT'den bir başvuru daha 

EYT SYD Derneği bugün 20. dernek başvurusunu İçişleri Bakanlığı'na yaptı. 20. derneklerini Trabzon'a açmak isteyen EYT'liler, tüm mağdurları, bir dernekte birleştirerek haklarını aynı çatı altında aramayı amaçlıyorlar.

EYT İl Başkanı Alper Özüpak yaptığı paylaşımda yeni dernek başvurusunu duyurdu. Özüpak'ın paylaşımı şöyle:

EYT SYD Dernekleri hızla çoğalmaya devam ediyoruz.

Trabzon EYT SYD Derneğimiz 20. dernek olarak bugün resmen İçişleri Bakanlığı'na başvurusu yapıldı.

Hayırlı olsun.

Hoşgeldin Trabzon EYT SYD DERNEĞİ

Hak aramada sınır tanımayan hakkı için mücadele eden bütün mağdurlar EYT SYD Derneklerinde birleşmeye haklarını aynı çatı altında aramaya devam edeceklerdir.

Yaşasın EYT kardeşliğimiz.

ulusal.com.tr