Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"#SONUNA KADAR OKUMANIZI İSTİYORUM



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



#YAŞASINEYTKARDEŞLİĞİ



Yıllar evvel Çanakkale'den yükselen bir sesle ablamız, arkaşımızın "HAKKIMI İSTİYORUM' çığlığı ile başladı EYT.



Yanına isimlerini sayamadığımız ağabeylerimiz ablalarımız, arkadaşlarımız katıldı.



Gece gündüz yağmur çamur demedi her yerde EYT yi anlattılar. Bıkmadan, usanmadan.



Süreçte emekli olanlar oldu, bayrağı yeni EYT lilere devrederek her alanda yine yanımızda olmaya devam ettiler.



Günler günleri kovaladı mücadeledemizde



YILDIK MI? PES ETTİK Mİ? YORULDUK MU?



ASLA!!!!

ve

AKSİNE



Her türlü olumsuzluk yaratan, üzerimizden payelenmek isteyenlerin haberlerine itibar etmedik, iftara, karalama Ve bölme çabalarına karşı daha ÇOK KENETLENDİK, DİK DURDUK, EĞİLMEDİK, BURADAYIZ BİRLİKTEYİZ VE KOCAMAN AİLE olarak her yerde olduğumuzu mücadelemizle gösterdik.



GÖSTERMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ.



#YAŞASINEYTKARDEŞLİĞİ mizle verdiğimiz mücadelemizde ulaşmak istediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın vekili ile görüşme yaptık.



Bu görüşmenin anlamı Cumhurbaşkanımızın artık yanlış bilgilendirilmelere imkan vermeyip böyle bir mağduriyetin var olduğunu kabul ettiğidir. Ve bir çözüm oluşturulmasıdır.



Çözüm oluşturulurken de insanca yaşayabileceğimiz maaşımızla haklarımıza kavuşmaktır talebimizdir.



İNANIYORUM Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDA BİZİ BİZDEN DİNLEYECEK.



Mecliste EYT hakkını haykıran alanlarda yanımızda olan muhalefet parti vekillerimiz oldu. Onlarda haklılığımıza inandılar.



AMA EN ÖNEMLİSİ!!



Siz davasına inanan, haklarına sahip çıkan arkadaşlarımızla davamızı buraya taşıdık.



BİTMEDİ!!



Haklı olduğumuz davamızda korkmadım, korkmadık, umudumu hiç yitirmedim yitirmeyeceğim. Haklı olduğumuz davamızda korkmayacak, yılmayacak umudunuzu SİZLERDE YİTİRMEYECEKSİNİZ.



Çünkü mücadele edeceğimiz mağduriyetlerimiz bitmiyor.



EYT kadar, sadakaya dönen maaşlarımızla ABO, çocuk yaşta başlayan iş hayatımızla STAJ mağduriyetini bizler yaşıyoruz.



Elimizden alınmak istenen yine alınterimizin karşılığı yıpranma payımız olan kıdem tazminatımızın üzerinde yapılan çalışmaların işçiden emekçiden yana olmadığını hepimiz biliyoruz.



İŞTE BU YÜZDEN DEĞERLİ KADERDAŞLARIM;



SONUNA, SONUÇ ALANA KADAR DA MÜCADELEMİZ BİRLİKTELİĞİMİZLE DEVAM EDECEKTİR.



GÜNEŞİN BİZİM İÇİN DOĞACAĞI ANIN UZAK OLMADIĞINI umut ve mücadelemizle



Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



