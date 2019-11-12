EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan sert açıklama!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından önemli bir duyuru yapıldı.

Duyuruda bugün saat 21.00'de Twitter'da etiket çalışması düzenleneceği belirtildi.

Sosyal medya hesabından duyuruyu paylaşan EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özüpak, şunları söyledi:

"Her seçim öncesi EYT'yi çözeceğiz sözü verenler, çözüm noktasında ALGI yaratmaktadırlar.

EYT'nin çözümü;

Ne, SGK sistemini çökertir

Ne de, AKTÜERYAL DENGEYİ bozar.

Bunu iddia etmek ise; tam anlamıyla POPÜLİZMDİR..."

ulusal.com.tr