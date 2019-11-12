EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan sert açıklama! "Bunu iddia etmek tam anlamıyla popülizmdir"
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Özüpak'ın o açıklamaları
GÜNDEM 12.11.2019, 15:34
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından önemli bir duyuru yapıldı.
Duyuruda bugün saat 21.00'de Twitter'da etiket çalışması düzenleneceği belirtildi.
Sosyal medya hesabından duyuruyu paylaşan EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli değerlendirmelerde bulundu.
Özüpak, şunları söyledi:
"Her seçim öncesi EYT'yi çözeceğiz sözü verenler, çözüm noktasında ALGI yaratmaktadırlar.
EYT'nin çözümü;
Ne, SGK sistemini çökertir
Ne de, AKTÜERYAL DENGEYİ bozar.
Bunu iddia etmek ise; tam anlamıyla POPÜLİZMDİR..."
ulusal.com.tr
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