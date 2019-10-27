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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklama geldi

GÜNDEM 27.10.2019, 15:17
EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar; üstüne erken emeklilik diyorlar ve bütçe yük söylemleri ile algı yaratıyorlar." dedi.

Özüpak, "Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır." ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle;

TAG ETKİNLİĞİ

27 Ekim PAZAR 21:00

Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar; üstüne erken emeklilik diyorlar ve bütçe yük söylemleri ile algı yaratıyorlar.

Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır.

BİRİZ VARIZ BURADAYIZ.

@EytSydDernegi

ulusal.com.tr

#eyt #gönül boran özüpak #Emeklilikte yaşa takılanlar
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