EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar; üstüne erken emeklilik diyorlar ve bütçe yük söylemleri ile algı yaratıyorlar." dedi.

Özüpak, "Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır." ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle;

TAG ETKİNLİĞİ

27 Ekim PAZAR 21:00

Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar; üstüne erken emeklilik diyorlar ve bütçe yük söylemleri ile algı yaratıyorlar.

Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır.

BİRİZ VARIZ BURADAYIZ.

@EytSydDernegi

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