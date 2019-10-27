EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan önemli açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklama geldi
GÜNDEM 27.10.2019, 15:17
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar; üstüne erken emeklilik diyorlar ve bütçe yük söylemleri ile algı yaratıyorlar." dedi.
Özüpak, "Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır." ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle;
TAG ETKİNLİĞİ
27 Ekim PAZAR 21:00
Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar; üstüne erken emeklilik diyorlar ve bütçe yük söylemleri ile algı yaratıyorlar.
Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istemek anayasal bir haktır.
BİRİZ VARIZ BURADAYIZ.
@EytSydDernegi
ulusal.com.tr
19°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P