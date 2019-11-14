EYT Derneği'nden tüm emeklilikte yaşa takılanlara önemli çağrı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, EYT'lilere önemli çağrıda bulundu. İl il dernek adreslerini ve isimler ile telefon numaraları paylaşan Özüpak, "Bir kişiden ne olur deme 'sen varsan bir fazlayız' sakın unutma" ifadelerini kullandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, EYT'lilere önemli çağrıda bulundu.
Özüpak, emeklilikte yaşa takılanların 14 il derneği ile yeniden yapılanma ve hak aramada önderliğini devam ettirmek için üyelere ve desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
Alper Özüpak, şunları belirtti:
"Degerli mağdur kardeşim, sesimizin daha gür çıkması için kurulan il derneklerine sahip çıkalım ve daha çok sesimizin duyulması için sende sorumluluk al ve bu hak davasında yerini alarak "ben de varım" diyerek yarın çocuklarımızın daha iyi yaşayacağı hayat şartları için beraber mücadele edelim.
Bir kişiden ne olur deme "sen varsan bir fazlayız" sakın unutma
www.eyt.org.tr
İnternet sitemizden İstanbul EYT Dernegine üye olabilirsiniz yada bagış yaparak Dernegimize sahip çıkmak sizin elinizde
İSTANBUL
ADRES: H.Rıfat Paşa Yüzer Havuz Sk. 1 B Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1437 34384 Şişli/ İstanbul.
SERPİL ŞAHİN-ARZU LASTİKÇİ-METE GÜLŞEN
TEL: 0536 777 88 74
ANKARA
ADRES: Ulus Şehir Çarşısı Anafartalar Cad No:3/194 Altındağ/Ankara
BAŞKAN: ERSİN KOTAN
TELEFON: 0 532 785 78 50
İZMİR
ADRES: Mansuroğlu Mahallesi 226. Sokak No:9/C Bayraklı/İZMİR
DOĞAN TÜRKER
TEL: 0 535 898 67 27
BURSA
ADRES: Kıbrıs Şehitleri Cad. Uluyol Bilgi İş Merkezi No:18 kat:3 No : 323 Osmangazi / Bursa
TURGAY ÖLÜÇ
TEL: 0552 552 3416
BİLECİK
ADRES: Çarşı mah. saraycık cad. No: 12/B Nadir Uncu iş Merkezi Bozüyük/ BİLECİK
İSMAİL DÜŞÜNEN
TEL: +90 542 349 97 65
GEBZE
ADRES: Mustafapaşa Mah. Şehit Yılmaz Argon Cad. No. 116/E Gebze Kocaeli
NUH ERDOĞAN
TEL: +90 533 573 4720
KOCAELİ
Adres: Kemalpaşa mahallesi Eski Hamam Sokak No:1 Gakko Kervansaray işhanı /23 Kocaeli/İzmit
Başkan: ZEKERİYA AKBULUT
Telefon: 0 532 690 64 11
ÇANAKKALE
Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği ÇEYTD
Adres :Kemalpaşa Mah.Cumhuriyet Bulvarı Çelik İŞ Hanı No:10/22
Çanakkale
BAŞKAN: MURAT ÇAĞLAYAN
TELEFON: 05422339141
Sadi Diler (Çan) 05422016296
İsmail Evren (Biga) 05327622746
TRAKYA (EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ)
ADRES: G.o.p Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:1 Erna Center Kat:5 /135 Çerkezköy/Tekirdağ
TELEFONLAR:
Şenol Kurt (Çerkezköy) 0.533 437 69 81
Bahattin Yalçın (Çerkezköy): 0 532 566 7851
Erdal Öztürk (Çerkezköy) 0 543 722 2259
ESKİŞEHİR
Adres: İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı Sok. Ethem Doğru İş Hanı No:3 K:3 D:14 Eskişehir
BAŞKAN: GÜRCAN GÖÇ
05075739098
Başkan Yardımcısı
Hakan ESDİ
0507 820 6336
KAYSERİ
ADRES: Hunat Mah. Zenneci Sok. İşler İş Merkezi No:13/6
MELİKGAZİ/KAYSERİ
BAŞKAN: İSMAİL YILMAZTÜRK
TEL: 0.532.583.93.64
BOLU-DÜZCE-SAKARYA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ADRES: Burhaniye Mah. Genaral Kazım Sokak Beyaz Konak Apt. No:22 K:1 No:1 Merkez/DÜZCE
BAŞKAN: MEHMET ALİ ÇELİK
TEL: 0.533.237.66.90
ADANA
ADRES: Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Tuncay Kenanoğlu Apt.45/B Çukurova/ADANA
BAŞKAN: UĞUR ALTUNTAŞ
Telefon: 0 535 493 52 54
MANİSA
Adres: Uncubozköy mh Cemal Ergün sit.53/A D.1 Yunusemre / Manisa
Başkan: Metin Pekkaraca
Telefon: +90 535 987 67 75
Başkan Yrd: Mehmet Mutlu
Telefon: +90 536 330 79 45"
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