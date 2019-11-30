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''EYT için çözüm var'' - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti konusunda CHP Niğde Milletvekil Ömer Fethi Gürer, "EYT için çözüm vardır. Çözüm ülke ekonomisinin dengesini bozmaz. Kötü yönetim bozar" dedi

GÜNDEM 30.11.2019, 09:44 30.11.2019, 09:46
''EYT için çözüm var'' - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin sorunları konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürer, EYT için çözüm olduğunu belirtti.

CHP'li Gürer, şunları aktardı:

"#EytYeterinceBedelÖdedi.  

Sorunları çözmek iktidar olanın görevidir.

Emeklilikte yașa takılanlar yıllardır yaşadıkları mağduriyet için çözüm istiyorlar.

Kapıyı kapatarak sorun ortadan kalmıyor.

EYT için çözüm vardır.

Çözüm ülke ekonomisinin dengesini bozmaz.

Kötü yönetim bozar."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #chp #Niğde #ömer fethi gürer
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