EYT'li Özüpak: Her şeyin farkındayız

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin öz evlatlarına yapılan bu zulüm bitmeli bitmiyorsa EYT'liler bitirecek ve gasp edilen haklarını geri almak için yasal olan bütün alanlarda haklarını sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceklerdir." dedi.

Özüpak'ın paylaşımı şöyle;

Biz her şeyin farkındayız, her şeyi daha iyi tahlil yapmaktayız. Her yere bütçe bulanlar, EYT'ye gelince bütçe batar.

Ekonomi batar diyenler neden kendi maaşlarından ve özel uçaklardan tasarrufa başlatmazlar?

Halk sizi özel uçaklarla, özel arabalar ve korumalarla masraf yapasanız diye mi seçti? Suriyeli kardeşlerimize bütçe sorunu yok ama EYT'liye bütçe sorunlu.

Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bıçak kemikte zorluklarla yaşayanların sabrı taştı, artık çözüm bekliyorlar. Ya sorunlara çözüm olacak yada çözüm olmalı başka yolu yok.

Biz ülkemize katma değer kattık 5 bin prim günü dediniz 10 bin prim günü doldu hala bekliyoruz. Bu adaletsizlige dur diyecek olanlarda yine bizleriz Ergeç o sandık önümüze gelecek, büyük EYT ailesi de gereğini yapacak.

Bizi gören bizi duyanlarla yol yürüdügümüzü yine görecekler ve duyacaklar.

Ülkenin öz evlatlarına yapılan bu zulüm bitmeli bitmiyorsa EYT'liler bitirecek ve gasp edilen haklarını geri almak için yasal olan bütün alanlarda haklarını sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceklerdir.

Yaşasın Eyt kardeşliğimiz.

ulusal.com.tr