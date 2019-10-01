Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ne istediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, talepler madde madde sıralandı. Açıklamada, "Meclis'te ilk olarak EYT sorununun gündeme alınmasını bekliyor." denildi. Öte yandan CHP ve MHP'den de EYT mesajları geldi. CHP'li Özgür Özel ile MHP'li İsmail Faruk Aksu, EYT konusunda açıklamalar yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine bugün başlıyor. Emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşların gözü kulağı yine Meclis'te olacak.



EYT'LİLER MECLİS'TEN NE BEKLİYOR?



EYT'li vatandaşlar, Meclis'ten ne beklediklerini açıkladı.



EYT Derneği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"İşe başladığı tarihteki şartlarla emekli olmayı bekliyor...



4447 sayılı yasanın iptalini bekliyor...



Aylık Bağlanma Oranlarının yaşanabiir bir emekli maaşı üretmesini bekliyor...



Yaşanabilir bir emekli maaşı alıp sosyal güvenlik sisteminden çıkmayı bekliyor...



İşsiz kaldıklarında sağlık sisteminden faydalanmayı bekliyor...



Staj ve çıraklık dönemlerinin çalışma başlangıcı sayılmasını bekliyor...



'Kıdem tazminatlarımız kırmızı çizgimizdir' diyor...



Meclis'te ilk olarak EYT sorununun gündeme alınmasını bekliyor...



Sizce EYT'liler bu ülkenin emektarları, yapı taşları çok şey mi bekliyor?.."







ÖZGÜR ÖZEL'DEN EYT MESAJI



CHP'li Özgür Özel, paylaştığı mesajında "Meclis açılıyor. Kimse bizi ittifak ortağımızla ters düşemeyiz gerekçesiyle verdiği sözleri unutan, EYT’lileri ve ceza indirimi bekleyenleri boynu bükük bırakanlarla karıştırmasın. Hak-Hukuk-Adalet beklentisini boşa çıkarmayız, kimseyi boynu bükük bırakmayız." ifadelerini kullandı.



MHP'Lİ AKSU'DAN EYT MESAJI



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "EYT konusu bir hak mücadelesi olmaktan çıkartılarak, özellikle bunu İstanbul seçimlerinde yakından yaşadık. PKK ve FETÖ'nün yönlendirdiği bir takım aksiyonlar haline dönüştürüldü maalesef." dedi.



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