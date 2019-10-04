Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bu akşam düzenlenecek büyük etiket çalışması için yapılan açıklamada "Haklılığımızı anlatacağız. KONUŞACAĞIZ... Çünkü; artık konuşma vakti diyeceğiz Meclise." denildi

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