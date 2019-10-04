Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bu akşam saat 21.00'de büyük bir etiket çalışması yapacak.
Çalışma için EYT-SYDD'den açıklama geldi.
Açıklamada şunlar denildi:
"TAG ETKİNLİĞİ
4 Ekim Cuma 21:00
Türkiye’nin VİCDANI, ADALET duygusu bizimle beraber.
Haklılığımızı anlatacağız.
KONUŞACAĞIZ...
Çünkü; artık konuşma vakti diyeceğiz Meclise.
Buradayız ve hepberaber mücadele edeceğiz.
#EmeklilikteYaşaTakılanlar"
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bu akşam düzenlenecek büyük etiket çalışması için yapılan açıklamada "Haklılığımızı anlatacağız. KONUŞACAĞIZ... Çünkü; artık konuşma vakti diyeceğiz Meclise." denildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bu akşam saat 21.00'de büyük bir etiket çalışması yapacak.