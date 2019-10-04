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EYT'lilerden Meclis'e çağrı - Son dakika 4 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bu akşam düzenlenecek büyük etiket çalışması için yapılan açıklamada "Haklılığımızı anlatacağız. KONUŞACAĞIZ... Çünkü; artık konuşma vakti diyeceğiz Meclise." denildi

EYT'lilerden Meclis'e çağrı - Son dakika 4 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bu akşam saat 21.00'de büyük bir etiket çalışması yapacak.

Çalışma için EYT-SYDD'den açıklama geldi.

Açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

4 Ekim Cuma 21:00

Türkiye’nin VİCDANI, ADALET duygusu bizimle beraber.

Haklılığımızı anlatacağız.

KONUŞACAĞIZ...

Çünkü; artık konuşma vakti diyeceğiz Meclise.

Buradayız ve hepberaber mücadele edeceğiz.

#EmeklilikteYaşaTakılanlar"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #meclis #son dakika haberleri
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