EYT SYDD Başkanı Gönül Borak Özüpak'tan açıklama 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT SYDD Başkanı Gönül Baran Özüpak, hafta sonu İstanbul'da düzenledikleri stant etkinliğinin ardından açıklama yaptı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT SYDD Başkanı Gönül Baran Özüpak, sosyal medyadan yapılan toplanma hakkında açıklama yaptı, EYT Dernekleri'nin her şehirde kurulmaya başladığını ve gelen desteklerle sayılarının daha da yükseldiğini söyleyen Özüpak, pes etmeden yollarına devam edeceğini belirtti.

EYT SYDD Başkanı Gönül Baran Özüpak'ın yaptığı açıklama şöyle:

Davasına inanan ve inancını kaybetmeyen yol arkadaşlarımla 19 derneğimiz kuruldu ve hazırlıkta olan derneklerimizle toplamda şimdilik 25 derneğimizle her yerde olmaya devam ediyoruz.

Yıllarca emek verdiğimiz çalışma hayatımız kadar, yılmadan, pes etmeden

Sosyal medyadan; derneğimizle yapılan çalışmalarda isimlerini sayamadığımız binlerce arkadaşlarımız ile;

Alanlarda; sen varsan bir fazlayız diyerek gücümüze güç katmak adına ilçelerde yaptıkları çalışmalarla, davasından ödün vermeyen arkadaşlarım gece demeden, gündüz demeden, soğuk kış, yağmur, çamur demeden haklı davalarından asla vazgeçmeyen emek verenlerdir.

Kimin için; Senin, benim, bizim kazanılmış hakkımız için!

Derneklerimize üyelikleri ve destekleri ile haklılığımızla aldığımız yolda ben de varım diyen arkadaşlarımıza selam olsun.

Biz birlikte güçlüyüz.

Birlikte başaracağız.

Emeklerinize,yüreklerinize sağlık.

EYT SYDD

Yönetim Kurulu adına

Başkan GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK

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