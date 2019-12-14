EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan Zehra Zümrüt Selçuk'a yanıt

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, EYT yerine "emekliliğe hak kazanamayanlar" tabirini kullandı.

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan yanıt geldi.

FOX TV'nin sorularını yanıtlayan Özüpak'ın açıklaması şöyle;

EYT'lileri görüyorlar ama hala görmezden gelmeye devam ediyorlar. Sayın Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un; "Emekliliğe Yaşı Tutmayanlar ve Hak Kazanamayanlar" şeklindeki ifadeleri bilinçlidir ve bunun somut bir göstergesidir.

EYT'liler olarak bu yola çıktık ve moralimizi bozmadan, yılmadan, yıkılmadan, birlik-beraberlik içinde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz...

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