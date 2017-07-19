İstanbul Eyüp'te Akpınar'da hafriyat kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul Eyüp Akpınar'da kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Akpınar-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada otobüsteki 11 yolcu ile devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.
İstanbul Eyüp'te Akpınar'da hafriyat kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul Eyüp'te Akpınar'da hafriyat kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.