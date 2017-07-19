İstanbul Eyüp'te Akpınar'da hafriyat kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüp'te Akpınar'da hafriyat kamyonu ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.



İstanbul Eyüp Akpınar'da kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Akpınar-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.



Kazada otobüsteki 11 yolcu ile devrilen kamyonun şoförü yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.



