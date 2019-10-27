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Fahrettin Altun: Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı" dedi

GÜNDEM 27.10.2019, 15:41
Fahrettin Altun: Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, dostları ve müttefikleriyle birlikte terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Altun, "Terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadelede dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

#fahrettin altun #İletişim Başkanı
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