Başbakanlık, İstanbul'da müdahillik başvurusu yaptığı FETÖ davalarında, darbe girişimine ilişkin NATO üslerinin bulunduğu illerde araştırma yapılmasını istedi. Başbakanlık adına başvuru yapan Avukat Faik Işık dilekçesinde, NATO'da görevli komutanların yurt içi ve yurt dışı gezilerin de aydınlatılmasını talep etti.

"İstanbul'daki darbe kalkışmasını her yönüyle inceledik" dedi, darbe girişiminde NATO'nun olduğuna dikkat çekti.



Başbakanlık adına İstanbul'da görülen darbe davalarına müdahilik talebinde bulunan Avukat Faik Işık, dilekçenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Işık, 15 Temmuz günü İstanbul'da darbeye destek veren birliklerinin komutanlarının NATO'cu olduğunu belirtti.



Avukat Işık, darbede görev alan subayların 15 Temmuz öncesi Türkiye'deki NATO üslerini de ziyaret ettiğine dikkat çekti.



Darbe sürecinde etkili olan Amerikalı isimleri de sıraladı avukat Işık..



Başbakanlık avukatına göre İstanbul'daki darbe girişiminin araştırılması için NATO üslerinden başlamak gerekiyor.



Araştırılması gereken bir diğer konu da NATO'cu komutanların yurt dışı ziayeretleri...



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