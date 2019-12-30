Faruk Güllü hakkında karar verildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları ile kayyım sıfatı ile TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere atanan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Koca ve avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, soruşturma aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyanı alınan bir gizli tanığın ifade ve teşhis tutanaklarının dosyaya girdiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları, söz konusu gizli tanığın duruşma salonunda dinlenilmesini talep etti.

Kayyım tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca ise duruşmada şunları söyledi:

"Yönetim kurulu üyesi olduğum, kayyım atanan şirketler heyeti olarak, yönetimimizde olmakla birlikte, öncesinde bu şirketler sanık tarafından zarara uğratılmış, bu hali ile yönetimini üstlendiğimiz şirketler suçtan zarar görmüştür. Davaya katılan sıfatıyla kabul edilmemizi talep ediyoruz."

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da Koca ve avukatının katılma taleplerinin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Faruk Güllü de Koca'nın suçtan zarar görme ihtimali olmadığından, katılma talebinin reddine karar verilmesini talep ederek, "Bu şirketler bana aittir. Kayyım bu şirketleri sadece mahkeme kararına istinaden yönetmektedir. Gizli tanık doğruyu söylememektedir. Gizli tanığa soru sormak isterim. Bu nedenle bizzat duruşmada dinlenilmesini talep ediyorum. Tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunlarım dikkate alınarak tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Faruk Güllü'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Güllü hakkındaki tutukluluk devam kararına şerh koyan Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, muhalefet şerhinde, delillerin büyük oranda toplanması ve sanığın tutuklulukla gözaltında geçirdiği sürenin 3 yılı aşması ve dosyaya yansıyan sağlık sorunları dikkate alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğini açıkladı.

Kayyım tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca'nın davaya katılma talebini reddeden heyet, ifade ve teşhis tutanakları dosyaya giren ve "X347965210" koduyla kayıtlara geçen gizli tanığın, tanık koruma tedbir kararı alınarak, bir sonraki duruşmada dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TUSKON kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Güllü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 7 Ekim 2019'da yapılan duruşmasında, mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyasını ayırmıştı.

Bu kapsamda sanık Faruk Güllü'nün dosyası, hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle ana dosyadan ayrılarak aynı mahkemede yeni bir esas üzerine kaydedilmişti.