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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 7 Şubat 2012'deki MİT operasyonun işaret fişeğini FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Müdürlüğü yapmış olan Hüseyin Gülerce'nin attığını yazdı.



Altaylı, 'MİT'e komploda Gülerce parmağı' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altaylı, 'FETÖ'nün MİT üzerinden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a karşı harekete geçmesinin işaret fişeğini Gülerce'nin attığını belirtti. Gülerce'nin Zaman'daki köşesinde 28 Aralık 2011'de “MİT’e bir operasyon yapılmalıdır. Başbakanlık’a bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı’nda bir soruşturma başlatılmalıdır.” dediğini belirten Altaylı, Gülerce'nin 2 gün sonraki yazısında da "MİT hakkında derhal bir soruşturma başlatılmalı" diyerek bu çağrısını yinelediğini yazdı.



Altaylı, bu yazılardan 38 gün sonra 'FETÖ'cü savcıların MİT'e operasyonu başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bu operasyonda Gülerce’nin parmağı olduğu aşikârdı. Düğmeye onun parmağı basmıştı. İktidara yakın gazeteci Fikri Akyüz, o günlerde köşesinde Gülerce’nin bu yazısına dikkat çekti. Zaman zaman Ergenekon davalarına da eleştirel yaklaşımlar sergileyen Akyüz, iktidara yakın bir isim olarak bilinmesine rağmen o gün bugündür işsiz. Gülerce ise “sözde” itirafçı ve makbul. Ve Gülerce’ye bazıları, “Devletin adamı” diyor. Belli devletin adamı. Ama paralel olanın"



ulusal.com.tr

