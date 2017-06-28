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Fatih'te uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

Fatih'te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih'te bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Katip Kasım ve Karagümrük mahallelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, sur diplerinde ve bazı metruk binalarda da arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #fatih
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