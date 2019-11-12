Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheliler İstanbul'a götürüldü.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde otururken öldürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonuç verdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 saldırganın kimlikleri tespit edildi. Aracın plakasını alan ekipler, şüphelilerin Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirledi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana'da operasyon düzenledi. Operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i gözaltına aldı.

Zanlılar ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini söyledi. Olayda kullanılan aracı da Pendik'te bir yere sakladıklarını ifade etti.

Uzman ekipler araçta arama ve inceleme başlattı. Ayrıca üç şüpheli Adana'dan İstanbul'a getirildi. Zanlıların Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürüyor.

ulusal.com.tr