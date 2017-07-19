Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da yaşanan kavga olayıyla ilgili olarak, "Edepsiz bir teklif aldım ve gereğini yaptım. 2 yıl önce babasını kaybetmiş, babası ölürken bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Ahmet'in (Fatih Terim'in damadı) ablasına hakaret ve taciz var. Yine olsa yine yaparım" dedi

Son olarak Çeşme'de eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu ile karıştığı kavgayla gündeme gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi.



Terim, "Ben konuşmayınca herkes olayı kendi tarafından anlatmaya, gerçekleri bükmeye başladı. Bu olayı bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyorum. Edepsiz bir teklif aldım, ben de bu teklife gittim" dedi.



Terim, "Böyle br durumun içinde olduğum için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Açıkçası neden hemen konuşmadım. Bir defa 15 ve 16 Temmuz hepimiz için çok önemli. Şehitlerimize olan seygım sevgim, böyle bir günde onların önüne geçecek bir çaıklamaya böyle bir hakkım olmadığını düşündüm. Sonra da hiç konuşmamaya karar verdim. Genel olarak ya en son konuşurum ya da hiç konuşmam. Bu ucuzluk ve iftiralar arasında. Susmam yanlış anlaşılacak ve kamuoyunu bilgilendirmeye mecvu hissettim kendimi.



Böyle bir olaya karşımam bende rahatsızlık oluşturdu. Gerçekleri bükmeye başladılar. Yarım asıra dayanan bir futbolun içindeki insan için, beni rahatlıkla tanıyorusunuz. En geniciniz de en yaşlınız da... Ben her zaman doğruları söyledim, basın toplantısında, mahkemelerde... Bugün de benden doğruları duyacaksınız. Benim için ülkem önemli bir değerdir, bayrağım, ay-yıldız önemli bir değerdir. Vatanım benim için çok vazgeçilmez bir değerdir. Galatasaray önemli bir değerdir. En sonunda ailem en önemli vazgeçilmezimdir.



Bu değerlerin birine herhangi bir laf söylendiğinde gereğini yapmadığım olmamıştır.



Bir daha olsa bir daha yaparım. Aileme kimse dokunamaz