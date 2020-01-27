Fay hattı üzerine baraj projesi

2010 yılında projelendirilen Beyhan 1 ve Beyhan 2 projesi ile ilgili uzmanlar görevlendirildi. O uzmanlardan biri de Prof. Dr. Doğan Perinçek'ti. Perinçek, süreci Ulusal Kanal'da anlattı.

Beyhan 1 barajı için herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak hayata geçirilmesi planlanan Beyhan 2 Barajı, bölgede bir felakete sebep olabilir.

Beyhan 2 baraj projesi iptal edilmedilir diyen Perinçek yetkililere seslendi "Doğu Anadolu Fayının ana kolu üzerinde baraj gövdesi kurmak bir cinayettir" dedi.

ulusal.com.tr