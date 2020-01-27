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Fay hattı üzerine baraj projesi

Elazığ'daki 6. 8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Doğu Anadolu fay hattının geçtiği bölgelere ve o bölgelerdeki yapıların durumuna çevrildi. Dikkatlerden kaçmaması gereken bir konu ise bölgede yapılması planlanan Beyhan 2 baraj projesi. Nedeni ise, baraj projesinin tam da fay hattının üzerinde planlanıyor olması.

GÜNDEM 27.01.2020, 19:34
Fay hattı üzerine baraj projesi

2010 yılında projelendirilen Beyhan 1 ve Beyhan 2 projesi ile ilgili uzmanlar görevlendirildi. O uzmanlardan biri de Prof. Dr. Doğan Perinçek'ti. Perinçek, süreci Ulusal Kanal'da anlattı. 

Beyhan 1 barajı için herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak hayata geçirilmesi planlanan Beyhan 2 Barajı, bölgede bir felakete sebep olabilir. 

Beyhan 2 baraj projesi iptal edilmedilir diyen Perinçek yetkililere seslendi "Doğu Anadolu Fayının ana kolu üzerinde baraj gövdesi kurmak bir cinayettir" dedi. 

ulusal.com.tr

#Elazığ #doğu anadolu #Beyhan 2 #doğan perinçek
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