Fay hattı üzerine baraj projesi
Elazığ'daki 6. 8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Doğu Anadolu fay hattının geçtiği bölgelere ve o bölgelerdeki yapıların durumuna çevrildi. Dikkatlerden kaçmaması gereken bir konu ise bölgede yapılması planlanan Beyhan 2 baraj projesi. Nedeni ise, baraj projesinin tam da fay hattının üzerinde planlanıyor olması.
GÜNDEM 27.01.2020, 19:34
2010 yılında projelendirilen Beyhan 1 ve Beyhan 2 projesi ile ilgili uzmanlar görevlendirildi. O uzmanlardan biri de Prof. Dr. Doğan Perinçek'ti. Perinçek, süreci Ulusal Kanal'da anlattı.
Beyhan 1 barajı için herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak hayata geçirilmesi planlanan Beyhan 2 Barajı, bölgede bir felakete sebep olabilir.
Beyhan 2 baraj projesi iptal edilmedilir diyen Perinçek yetkililere seslendi "Doğu Anadolu Fayının ana kolu üzerinde baraj gövdesi kurmak bir cinayettir" dedi.
ulusal.com.tr
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