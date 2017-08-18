Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı, araçlarda bulunan 3 kişi öldü.

Çanakkale'de meyadana gelen feci kazada 3 kişi öldü. Kaza dün saat 22.30 sıralarında Yenice-Çan Karayolu Çınarcık Mevkii'nde meydana geldi.



Sürücü 32 yaşındaki Mustafa Yanar yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 24 yaşındaki Hakan Ural (yönetimindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.



Kazada sürücü Mustafa Yanar ile aynı Otomobilde bulunan 24 yaşındaki Aydın Akyol kaza yerinde, minibüs sürücüsü Hakan Ural ise kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde öldü.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Afyonkarahisar'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı



Afyonkarahisar'dan Antalya yönüne giden Hayrullah Özata yönetimindeki 41 PM 251 plakalı minibüs, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25. kilometresinde Mehmet Yenilmez'in kullandığı Serban Belediyesi'ne ait 03 RE 302 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı.



Kazada, minibüste bulunan 46 yaşındaki Abdullah Çetin ölürken, sürücü Hayrullah Özata ile Ramazan Varol, Hüseyin Küçük, İsmail Akkaş, Fazıl ve Yakup Bilgin, Mehmet Özdoğan, İbrahim, Nurettin ve Yusuf Özcan çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.



