FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "Gül beni ziyaret etti" açıklamasını yalanlayan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Pensilvanya'dan jet yanıt geldi. Fethullah Gülen’in sağ kolu Osman Şimşek, gazeteci Fehmi Koru ile Abdullah Gül'ün Gülen'i birlikte ziyaret ettiğini hatırlatmanın yeterli olacağını söyledi, bu ziyaret sırasında geçen diyalogları anlattı.

FETÖ lideri Fethullah Gülen ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında geçen "Ziyaret polemiği" dikkat çekecek bir boyut kazanıyor.



Fethullah Gülen'in "Gül beni ziyaret etti" açıklamasını, "Görevlerim süresinde kesinlikle Gülen'le görüşmedim" sözleriyle yalanlayan Abdullah Gül'e Pensilvanya'dan jet yanıt geldi.



Gülen’in sağ kolu ve FETÖ’nün internet sitesinin editörü olan Osman Şimşek, Gül'ü kastederek "Bunca sene sonra Hocaefendi’yi tekzip değil, aslında kendilerini inkar edişlerini mantıkla izahın imkanı yok" dedi.



Şimşek, Abdulah Gül'ün ziyaretten de anektotlar aktardı.



"GÜL’ÜN HAFIZASI İÇİN YETERLİ... Belki beraber geldikleri Fehmi Koru’nun Hocaefendi ile sarılmalarını seyredince "Birbirinizi çok özlemişsiniz!’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir. Şayet bu kâfi değilse, mekanımıza dair bazı hususları anımsamaları da faydalı olabilir. Cumhurbaşkanlığı yapmış birinin demagojiye, sarılarak buraya gelişi hakkında Hocaefendiyi yalanlayışı ve hizmet hareketine karşı geçmişte söylediklerini inkar edişi sükût da hakikate saygısızlıktır."



FETÖ müridi Osman Şimşek, başka iddialarda da bulundu. Abdullah Gül'ün bazı şeyleri anımsaması için eski başbakan yardımcıları, eski dışişleri bakanı ve onlarca milletvekilinin yanı sıra Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın anlatacaklarının olduğunu öne sürdü.



Osman Şimşek'in açıklamalarında iddialara konu olan Fehmi Koru da yanıt verdi. Abdullah Gül'ün siyaseten Fethullah Gülen'le görüşmeleri olduğunu belirten Koru, "Bildiğim Gül, 2002'den sonra Pensilvanya'ya ayak basmadığıdır, ne benle ne bensiz" ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr



