Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında "Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Emekli Tümamiral Soner Polat’ın cenazesi Levent Camii’nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı. Törene kulübümüzü temsilen Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam katıldı. Balyoz Kumpası’nda 3.5 yıl hapis yatan Emekli Tümamiral Polat, kumpasın açığa çıkmasının ardından 2014 yılında tahliye olmuştu. Galatasaray taraftarı olan Polat, Fenerbahçe’nin başta 3 Temmuz olmak üzere FETÖ’nün kumpaslarına karşı verdiği mücadeleye büyük saygı duyduğunu yazdığı yazılarda göstermişti. Emekli Tümamiral Soner Polat’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diliyoruz" denildi

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