Fenerbahçeliler Derneği Kadıköy Şubesi yöneticileri, Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Çorum'daki mezarını ziyaret ederek, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Yelkovan tarafından yazılan mektubu şehit öğretmenin amcasına teslim etti

Fenerbahçeliler Derneği Kadıköy Şubesi yöneticileri, Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Çorum'daki mezarını ziyaret ederek, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Okan Yelkovan tarafından yazılan mektubu şehit öğretmenin amcasına teslim etti.



Dernek yöneticileri Levent Şaş, Sevilay Ayça ve Özlem İlik, Osmancık'taki şehitlikte bulunan şehit öğretmen Yalçın'ın kabrini ziyaret etti. Burada Aybüke öğretmenin amcası Ertuğrul Yalçın'a başsağlığı dileyen yöneticiler, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü BaşkanıYelkovan tarafından kaleme alınan mektubu da amca Yalçın'a teslim etti.



"Aybüke Öğretmenim" diye başlayan mektupta, "Sen gideli 14 gün oluyor. Arkanda onlarca filizlenmeyi bekleyen fidan bırakarak sonsuzluğa gittin. Öğretmen demek; anne demek, baba demek. Sen de o çocukların hem annesi hem de babası oldun. Ben o çocuklardan biri değilim ama bizim başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenliğin en yüksek makam olduğunu öğretti. Kim bilir daha o çocuklara içten gülümsemeyi, sevmeyi öğretecektin, müzikten öte. Seni aramızdan alan hain terör, yüreğimizde gülen yüzünün ışığını hiçbir zaman söndürmeyecek. Gözün arkada kalmasın. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Aybüke öğretmenimiz." ifadelerine yer verildi.

Dernek yöneticileri, Türk bayrakları bulunan mezara su döküp, dua etti.

Amca Ertuğrul Yalçın, dernek yöneticilere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün duyarlılığı karşısında çok duygulandık. Teşekkür ediyorum. Allah, tüm öğrencilerimize gönüllerine göre bir ömür nasip etsin." dedi.



Engelli taraftarı da ziyaret ettiler

Dernek yöneticileri, Çorum'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı, bedensel ve zihinsel engelli Murat Memiş'i (41) de evinde ziyaret etti.

Annesi ve babası yıllar önce vefat eden ve 40 yıldır halası Pakize Memiş'in baktığı Murat Memiş'i Yavruturna Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Şaş, Ayça ve İlik, "Tek hayalim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi izlemek" diyen ve bu hayali geçen sezon Çaykur Rizespor maçında gerçek olan Memiş ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Memiş, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Sizlerin sayesinde geçen sezon Fenerbahçe'mi Kadıköy'de izlemiştim. Benim için yaptıklarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Memiş'in yaklaşık 40 yıldır bakımını üstlenen halası Pakize Memiş de evladı gibi baktığı Murat'ın Fenerbahçe sevgisine değinerek, "Ben futboldan anlamam ama Murat'ın ve bu güzel insanların sayesinde ben de Fenerbahçeliyim. İnşallah Fenerbahçemiz sonuna kadar başarılı olur. Rabbim utandırmasın." dedi.

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray'ın da eşlik ettiği ziyarette Memiş'e Fenerbahçe forması ve atkısı hediye edildi.



