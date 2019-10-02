Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi’nin ekim sayısındaki başyazısında "Ülkemiz açısından çok üzücü bir kaybı daha anmak istiyorum. Balyoz kumpası ile hedef alınan onurlu amiralimiz, emekli Tümamiral Soner Polat yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, emekli Tümamiral Soner Polat'ı yazdı. Koç, "Balyoz kumpası ile hedef alınan onurlu amiralimiz, emekli Tümamiral Soner Polat yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.



Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemiz açısından çok üzücü bir kaybı daha anmak istiyorum. Balyoz kumpası ile hedef alınan onurlu amiralimiz, Emekli Tümamiral Soner Polat yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı.



Soner Polat, 5 Şubat 2014 tarihinde Aydınlık Gazetesi’nde yazdığı ‘Bir Galatasaraylı Gözüyle Fenerbahçe’ yazısında, Fenerbahçe değerlerini rakip bir taraftar gözü ile çok anlamlı şekilde kaleme almıştır.



FETÖ’ye karşı mücadele vermiş olan Kulübümüze dair her Fenerbahçeli’nin gönlünde yer eden değerlendirmelerde bulunan Soner Polat; “Fenerbahçelilik, çıkarsız ve koşulsuz sevgi, sarsılmaz bir dayanışma ve gerektiğinde her türlü baskıcı otoriteye başkaldırabilecek eylem yeteneği demektir.” sözleriyle kulübümüzün FETÖ Kumpası karşısındaki dik duruşunu tanımlamıştır. Bu önemli yazıyı okuyanların bir kez daha okuyup hafızasını tazelemesini, okumayanların ise okumalarını tavsiye ediyorum.



Emekli Tümamiralimizin ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun."



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