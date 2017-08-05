Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe maçını izlemesi ve maç esnasında taraftar tarafından hep bir ağızdan okunan İzmir Marşı maçın gündeme oturmuştu. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İzmir Marşı söylendiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin ne olduğu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe maçını izlemesi ve maç esnasında taraftarın hep bir ağızdan okunan İzmir Marşı maçın gündeme oturmuştu.



Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe maçını izlemesini kaleme aldı.



Özkök "Dün Aziz Yıldırım’la konuşup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fenerbahçe maçına gelmesi ile ilgili merak ettiklerimi sordum" dedi.



Özkök'ün yazısı şu şekilde:



DÜN Aziz Yıldırım’la konuşup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fenerbahçe maçına gelmesi ile ilgili merak ettiklerimi sordum.

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-Siz mi davet ettiniz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı kendisi mi gelmek istedi?



“Cumhurbaşkanlığı’ndan telefon ettiler. Cumhurbaşkanı’nın geleceğini bildirdiler.”

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- Özel bir hazırlık yapıldı mı?



“Tabii, Cumhurbaşkanlığı’nın güvenlik görevlileri önceden gelip hazırlık yaptı. Biz de aşağıda kapıda karşıladık.”



- Maç sırasında nasıldı?



“Gayet iyiydi. Takımın rakibini elemesinden memnun kaldı.”

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- İzmir Marşı söylendiğinde tepkisi ne oldu?



“Soyunma odasına indik, çıkarken söylediler. Tepkisi falan olmadı. Gayet normaldi.”

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- Siz ne söylediniz?



“Gelmesine çok sevindiğimizi, ne zaman isterse onu ağırlamaktan zevk alacağımızı söyledim.”

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Ben de bir Fenerbahçeli olarak gelmesine çok sevindim.



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