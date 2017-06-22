Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım Yıldırım ve Doğu Perinçek'in de aralarında yer aldığı isimlerin 'darbeden' yargılanması için çağrı yapılıyor.

15 Temmuz Fetullahçı darbe girişiminin ardından sık sık dillendirilen 'kontrollü darbe' iddialarına ilişkin FETÖ'cüler rapor yayımladı. Aydınlık'ın edindiği bilgilere göre NATO'daki FETÖ'cü subaylar tarafından kaleme alınan raporu Pentagon'un psikolojik savaş elemanı Michael Rubin paylaştı.



“Gerçeğin Peşinde-15 Temmuz 2016” isimli rapor 17 Haziran 2017'de yayımlandı. Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen ve sosyal medya üzerinden sık sık Türkiye'yi hedef alan Pentagon görevlisi psikolojik savaş elemanı Michael Rubin'in “Darbe tiyatrosundaki tutarsızlıklar” ifadesini kullanarak yaydığı rapor, Aydınlık'ın ulaştığı bilgilere göre 15 Temmuz öncesinde NATO'da görev yapan FETÖ'cü subaylar ile FETÖ'nün üst düzey sivil yöneticilerinin çalışmasıyla hazırlandı.



'ERDOĞAN SUÇLANDI'



Raporda, daha önce de FETÖ'cüler ve bazı çevrelerce dillendirilen “Erdoğan savaş suçlusu” argümanına, MİT TIR'ları davası üzerinden yer veriliyor ve şu ifadeler kullanılıyor: “Erdoğan, BM kararı ile İran'a karşı uygulanan mali yaptırımları ihlal ettiği IŞİD petrolünü satın alarak IŞİD'i ve El Nusra'yı silahlandırdığı böylece kara para akladığı ve terörist örgütlerin Suriye sınırından geçişini ve lojistik destek aktarımını etkin şekilde engellemediği iddialarına muhatap oldu, ulusal ve uluslararası basında defalarca suçlandı.”



'ERDOĞAN VE AİLESİ YARGILANACAK'



ABD'de yürüyen Reza Zarrab davası üzerinden de Erdoğan'ı hedef alan raporda, Zarrab'ın ABD'de savaş suçundan yargılandığı ve bu davanın Erdoğan'a hatta ailesine kadar uzanabileceği ifadelerine yer veriliyor: “Türkiye'de üstü kapatılan Zarrab davası, Erdoğan'ın tüm çabalarına rağmen, Zarrab'ın 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanmasının ardından ABD'de yeniden açıldı. Reza Zarrab İran'a karşı uygulanan yaptırımları delmek, kara para aklamak için komplo/rüşvet çarkı kurmak ve eylemlerinde bazı Türk bankalarını kullanmakla suçlandı. İddia makamı söz konusu suçlamalara, “İran’ın, Irak ve Suriye’ye yasadışı yollardan silah, mühimmat, savaşçı gönderilmesine” ilişkin savaş suçu iddiasını da ekledi. Soruşturma kapsamında Erdoğan'ın aile fertleri ve bazı bakanlar da rüşvet almakla itham edildi. Zarrab davası, Erdoğan'ın başını daha uzun süre ağrıtacak gibi görünüyor.”



RAPORA GÖRE DARBEDEN YARGILANACAK İSİMLER



Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise FETÖ ve PKK soruşturmalarından ihraç edilen, tutuklanan isimlerin mağdur ilan edilmesi, tüm bu iddiaların “kontrollü darbe” söyleminde birleştirilmesi olarak göze çarpıyor: “Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müşteşarı Hakan Fidan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve onların ordu, bürokrasi ve başka yerlerdeki işbirlikçileri ve tetikçileri devletin rejimini değiştirmek maksadıyla örgütlenerek 15 Temmuz darbe girişiminin planlanmasına, tetiklenmesine ve icrasına katkıda bulunmak darbe girişiminin başlatılmasına kasıtlı olarak izin vermek, olayları kasıtlı olarak engellememek, aksine manipüle ederek yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olmak, 15 Temmuz sonrasında Anayasa'yı açıkça çiğneyerek, yasal olmayan OHAL rejimi oluşturmak, bu rejimden faydalanarak önceden yasadışı yollarla hazırladıkları fişlemelere göre 150 bin devlet görevlisini tasfiye etmek, yasal gerekçeler olmadan ve uydurma delil üreterek 50 binden fazla vatandaşı tutuklatmak, binlercesine işkence yaptırmak,15 Temmuz darbe girişiminden yararlanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve demokrasisini ortadan kaldırmak, bu maksatla oluşturdukları baskı ortamında referandum düzenlemek; referandumda hile yaparak devlet içindeki örgütlenmeleri vasıtasıyla Anayasayı ve kanunları etkisizleştirmek / çiğnemek ve ülkenin rejimini demokrasiden diktatörlüğe dönüştürmek suçlarından mutlaka yargılanmalıdır.



ULUSLARARASI YARGILAMA TALEBİ



15 Temmuz tuzağının bir daha yaşanmaması için, bu tuzağın mimarları olan Erdoğan, Perinçek ve onların ordu içindeki ve dışındaki işbirlikçileri hakkında derhal objektif bir soruşturma başlatılmalı. Suç işleyenler, Erdoğan gibi bireylerin keyfine göre değil, evrensel hukuk normlarına ve ceza hukukunun temel ilkelerine göre belirlenmeli. Adı, sanı, rütbesi, makamı ve aidiyeti olursa olsun, suç işleyen tüm kişiler uluslararası kamuoyunun önünde, şeffaf, objektif ve tarafsız şekilde yargılanarak hak ettikleri cezalara çarptırılmalı.”



Raporda ayrıca 15 Temmuz FETÖ darbesinin lideri ve planlayıcısı olmakla yargılanan Orgeneral Akın Öztürk, Orgeneral Âdem Huduti, Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve Korgeneral Erdal Öztürk'ün darbeden mağdur olmuş isimler olarak gösterilmesi dikkat çekti.



CHP'Lİ ALTAY'IN 'SAVAŞ SUÇLUSU' İDDİASI



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun 14 Haziran'da tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmış “Erdoğan savaş suçlusu” ifadelerini kullanmıştı. Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından dolayı tutuklaması üzerine konuşan Altay, “Bugün görüşülen bu dosya Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanmasının ana zeminini oluşturun bir dosyadır aynı zamanda. Gün gelecek, bugün milletvekilimizi tutuklama kararı olarak işlem yapılan bu evraklar, bu dosyalar nedeniyle Tayyip Erdoğan uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır" diyerek dünyaya mesaj vermişti. Bu iddialar FETÖ'cüler tarafından yazılan raporda da dile getirildi./Aydınlık